Le site web Portugal.fr, une source d’information fiable et complète sur le Portugal, a récemment fait peau neuve. Créé en 2011 par la société lyonnaise NET6TM, le site a pour mission de fournir des informations précises, fiables et à jour sur le Portugal. Il n’est pas affilié à l’Office du Tourisme du Portugal et est financé principalement par la publicité. L’équipe est composée de professionnels passionnés par le Portugal, allant des experts en tourisme aux journalistes spécialisés dans la culture portugaise. Le site a connu une croissance exponentielle en termes de contenu et de visiteurs depuis sa création.

Points à considérer

Indépendance et financement

Il est intéressant de noter que Portugal.fr n’est pas affilié à l’Office du Tourisme du Portugal. Cela soulève la question de l’indépendance du site dans le choix et la présentation des informations.

Qualité et intégrité

Le site met l’accent sur la qualité et l’intégrité de son contenu. Chaque article est soigneusement recherché et rédigé par une équipe d’experts. Cela nous amène à nous demander comment le site maintient-il un niveau élevé de qualité et d’intégrité dans ses publications.

Engagement communautaire

Portugal.fr est actif sur plusieurs plateformes de médias sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. Comment cette présence en ligne contribue-t-elle à la mission du site et à l’engagement de la communauté ?

Si vous êtes passionné par le Portugal et souhaitez en savoir plus, le site Portugal.fr est une ressource inestimable qui vient de s’améliore avec sa nouvelle interface.